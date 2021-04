Aby šest dobrovolníků neztrácelo čas přemisťováním z Plzně nebo Rokycan, strávilo dvě noci v jednom z upravených autobusů. Před bezmála třiceti lety Karosu C 734 vyrobili ve Vysokém Mýtě. „Přestože začátkem dubna nemůžeme pro návštěvníky otevřít, čeká nás hodně práce. Betonování kolejového lože pro škodováckou tramvaj typu Astra, kterou jsme koupili v únoru. A pak také důkladné čištění trolejbusu Škoda 14 TrE. Brázdil ulice Daytonu ve státě Ohio. Loni se vrátil do Česka bude patřit k našim unikátním exponátům,“ sděloval Michal Kouba ve spolku místopředseda ŠKODA-BUS klubu Plzeň a muž, který toho ví o historii i současnosti hromadné dopravy hodně. Představil 25 velkých strojů (autobusy, trolejbusy, tramvaje) i patnáct menších vozidel. Není divu, že prostorné garáže jsou téměř plné!

Historie muzea se píše od roku 2009. S tím, že zájemci sem mohli dorazit od května do září (vždy jeden víkend v měsíci) a třeba při vavřineckém posvícení v polovině srpna se svézt speciálními linkami po Strašicích. „Loni to však bylo značně omezené a ani letos to nevypadá nejlépe. Jsem ale optimistou a věřím, že 3. a 4. července předvedeme trolejbusovou šou v americkém stylu,“ věří Kouba. Z Rokycan už má mimochodem domluvený příjezd letitých a skvěle udržovaných automobilů ze zámoří!