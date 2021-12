Při jejím natáčení početný televizní štáb zamířil na sklonku minulého týdne do Muzea na demarkační linii v Rokycanech. „Filmaři usoudili, že naše exteriéry jsou ideální pro náhražku komplexu ve středočeských Milovicích, kde cizí vojáci působili přes dvacet let,“ konstatoval zakladatel muzea František Koch.

Předlohou scénáře se stala kniha Karla Hynieho. V televizi strávil čtyřicet let jako producent a dramaturg. Pekárkovým snem je vozit Karla Gotta a udělá pro to všechno. Dá se třeba do služeb Státní bezpečnosti a žaluje na všechny pasažéry, kteří do volhy nasedli. „Proto jsem moc rád, že seriál na tohle téma vzniká. Lidé totiž rychle zapomínají,“ má jasno Jiří Lábus, ztvárňující garážmistra. Především starší herci si připomněli také atmosféru odborářských schůzí i s marnou snahou podívat se na světový šampionát v ledním hokeji do Vídně.

Přes sto dobových aut si filmaři půjčili od soukromých sběratelů z celé republiky. Ústřední volha, přezdívaná Carevna, je jedna z nejstarších, neboť byla vyrobena v šedesátých letech. Rovněž komparzisté už prošli řadou 'bitev' „Já už vystupoval jako německý, americký či ruský voják. Důvěrně to znám například kolem Žatce a Lenešic,“ přiznal při čekání na další sekvenci Martin Grabműller z Prahy.

Natáčení potrvá do konce ledna. „Jakkoliv události, které se tam odehrávají, jsou dramatické, tak její perspektiva je v podstatě komediální,“ říká o předloze režisér Jan Pachl.

Muzeum na jižní straně Rokycan je pro filmaře vděčným zázemím. Perfektně udržované stroje byly součástí snímků Kolja, Tobruk, Obecná škola, Zdivočelá země, Vyprávěj, Lidice atd.