„Vyšel jsem si jen s batohem, ve kterém jsem měl dvoulitrovku vody, čokoládovou tyčinku a sušenku. V lese se mi ale udělalo špatně, zkolaboval jsem a čtyři dny jsem prakticky jen ležel, zvracel, podřimoval. Nemohl jsem chodit, ani se pořádně hýbat, jen jsem si z větví kolem sebe udělal takové hnízdo,” vyprávěl tehdy novinářům v bezpečí stodské nemocnice, kam byl po svém návratu domů převezen. „Ani jsem neměl sílu si udělat nějaký přístřešek. Kdybych měl sílu na to, tak bych se zvedl a odešel domů. Až poslední den, v pátek v noci, jsem se trochu zmátořil, doškrábal se na silnici a došel jsem domů,” uvedl dále.

Dny a noci, které podle svého vyprávění strávil na jednom místě v lese nedaleko Borku, byly prý nekonečné. „Přes den jsem chvílemi klimbal, ale nejhorší byly noci. Spát se nedalo, každá minuta byla nekonečná.” Ani počasí tehdy nebylo příznivé. „Naštěstí jsem měl igelitový pytel, do kterého jsem se zabalil a ten mě v tom dešti udržel alespoň trochu v suchu,” popisoval svůj nedobrovolný pobyt v lese, zhruba šest kilometrů od domova.

Jak sám řekl, procházky do přírody a zvláště do lesa měl vždycky rád a s dlouhými túrami měl zkušenosti. Nedobrovolný pobyt v lese ho tedy podle jeho vlastních slov od dalších výprav do lesa neodradil. „Ten les za to přece nemůže, že jsem v něm strávil tolik dní. Navíc mi pomohl. Stát se mi něco takového v polích, nebo na louce, asi už by bylo po mě. Až budu moct, tak půjdu do lesa znovu. Ale už si dám pozor, abych měl s sebou nabitý mobil,” uvedl tehdy.

Pátrání, které bylo před 10 lety po muži z Olešné vyhlášeno, bylo neúspěšné, neobjevil ho ani vrtulník. „Ten jsem slyšel, letěl možná nějakých dvě stě metrů ode mě,” potvrdil ztracený muž a dodal, že první, co udělal po svém návratu, byla pořádná sprcha. "A pak jsem vypil pět, možná šest litrů vody. Byl jsem totálně dehydrovaný.”

Po svém několikadenním pobytu v lese skončil v nemocnici ve Stodu. Lékaři tenkrát uvedli, že byl v poměrně dobrém stavu. Čekalo jej vyšetření žaludku, jehož výsledky měly ukázat, co jeho potíže v lese způsobilo.