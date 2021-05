Současné parkoviště praská během letní i zimní sezony ve švech, jelikož je Modrava hojně vyhledávaným místem. Centrální parkoviště Modravě chybí.

„My jsme deset let bojovali se Správou národního parku Šumava o jeho potřebnosti a jeho umístění. Velký prostor dostávali také kritici parkovišť, že je obce nepotřebují, ale tak ať se sem jdou podívat, když je plná turistická sezona. Na nás se pak snáší hromy blesky, že zde nemáme parkoviště. Modrava nemůže mít systém malých záchytných parkovišť, protože jsme malé údolíčko,“ uvedl starosta Modravy Antonín Schubert.

„Šlo dlouhodobě o hodnotný biotop, louku, co se týče ochrany přírody, a my jsme hledali možnosti a kompromis, jak to vyřešit, aby tam parkoviště mohlo být. Nic jsme neblokovali a vycházeli jsme obci vstříc a hledali jsme řešení,“ uvedl mluvčí NPŠ Jan Dvořák.

Skončilo vyjednávací období s projektanty parkoviště. Bylo požadováno, aby zapadlo do šumavské krajiny, aby co nejméně vytvářelo negativní dojem, že zde bude velká plocha, kam se vejde 250 osobních vozidel. „Jde i o to, aby parkoviště dlouho vydrželo, protože Modrava je velmi klimaticky náročná. Správa NPŠ dala požadavek, že povrch bude přírodní, tak takový bude, a to z dlažebních kostek, čili kamene a kdejaká nerovnost se snadno opraví,“ sdělil starosta.

Pokud bude v letošním roce dokončena projektová dokumentace a obec získá stavební povolení, tak se v příštím roce parkoviště začne stavět. Bude navazovat na multifunkční budovu, která se nyní staví při vjezdu do Modravy od Srní.

Až bude vybudováno nové centrální parkoviště, tak plocha, která nyní slouží k parkování, se stane klidovou zelenou zónou. Nebudou tam parkovat žádná auta a vytvářet žádné nové stavby. „Nikdy jsme nesouhlasili, aby tam parkoviště bylo, protože si myslíme, že soutok Roklanského a Modravského potoka je turistickým cílem a ten znevážit centrální parkovací plochou nám přišlo úplně nesmyslné. Lidé z teras chat se dívali na plechové střechy aut. Bylo to podle nás nesmyslné, ale museli jsme respektovat rozhodnutí Správy národního parku Šumavy a bojovat, aby parkoviště bylo jinde,“ uzavřel Schubert.