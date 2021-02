Generálním partnerem se stal největší český výrobce roušek a nanoroušek, firma BATIST MEDICAL.

Zábavnou společenskou deskovku vymyslel a na trh přivedl student Vysoké školy Škoda auto, účastník světové Univerziády, juniorského mistrovství světa v běhu na lyžích i v biatlonu dvaadvacetiletý Šumavák, Jiří Mánek. Hra nese název Covide, nezlob mě! Od první myšlenky až po uvedení na trh uběhly tři měsíce a podle prvních ohlasů se zdá, že se šikovný biatlonista trefil do černého. Všichni, kdo si hru objednali a zahráli, byly nadšeni.

„V říjnu jsem místo odjezdu na reprezentační soustředění do Pokjluky onemocněl covidem a s celou rodinou musel do karantény. Uzavřeni v domácnosti jsme se dost hádali, a protože jsem pro všechny chtěl odreagování, v powerpointu jsem vytvořil hru se všemi typickými prvky pro kovidovou dobu,“ popisuje autor hry Jiří Mánek.

Ve hře jsou tak speciální políčka, jako je vtipný koronavirus, testy na Covid, roušky i karanténa. Vše je jako v reálném životě. Rouška chrání před virem, při nedodržení rozestupů se figurka nakazí a někdy musí hráč do karantény. Vše je velmi originální a zábavné. První ohlasy přicházely od kamarádů a jejich rodin, všichni chtěli kopii, aby mohli hru také hrát. Tak se zrodil nápad z prostého nákresu vytvořit hru, která bude bavit a dělat radost mnoha dalším.

„Zrovna jsem měl za sebou první představení mezinárodní putovní výstavy Helpful Art in Covid, když mě Jiří Mánek oslovil, zda bych jeho hře nedal kabát. Hned mě to i tématicky zaujalo a velmi rád jsem nabídku přijal. Nápad i pojetí hry je velmi zábavné a celý náš tým se při tvorbě dobře bavil. Začleníme tuto inovativní hru i do výstavy s tématem covidu, která je teď ve Fakultní nemocnici v Motole a mapuje přes 2.000 uměleckých děl od 500 umělců z 90 zemí. Umění je součástí terapie a léčí,” říká autor designu hry Pavel Šťastný. Ten je mj. autorem loga Občanského fóra, nebo oceňované grafiky oblíbených Banánových rybiček Haliny Pawlowské.

Celý projekt je podnikatelskou prvotinou mladíka, který dosud znal jen studium a tréninky. Finalizaci před uvedením na trh dokonce řídil v průběhu biatlonových závodů v rámci světového seriálu IBU Cupu, kam ho vyslala závodit naše biatlonová reprezentace, protože většina mužského týmu v lednu onemocněla covidem.

Bylo to dobrodružství. Ale stálo za to

„Ani neumím popsat, co všechno se za ty tři měsíce událo. Od výběru grafiky, výběru výrobce, zajištění distribuce, přes propagační video až po zprovoznění e-shopu. Nikdy jsem neuzavíral smlouvy a nejednal s dodavateli a odběrateli. Byla to pro mě dost zajímavé dobrodružství. Navíc jsem se sám zotavoval z covidu, musel trénovat a při finalizaci hry závodit na IBU Cupu. Ale rozhodně to stálo za to, protože ze hry jsou zatím všichni nadšeni,“ popisuje svůj první projekt Mánek.

Generálním partnerem hry Covide, nezlob mě je náš největší výrobce roušek, nanoroušek a hygienických produktů pro zdravotnictví i pro širokou veřejnost, firma BATIST Medical. „Ochrana zdraví, nejen v době covidu, je pro nás tématem číslo jedna. I proto jsme v loňském roce spustili osvětovou kampaň chranmese.batist.cz, ve které se snažíme veřejnost upozornit na důležitost prevence a používání ochranných pomůcek, zejména kvalitních nanoroušek. Nápad deskové hry nás zaujal, vnímali jsme ho jako cestu, jak dále rozšířit aktivity v této oblasti, a proto jsme se rozhodli záměr podpořit,“ řekl Pavel Doubrava, ředitel marketingu společnosti BATIST Medical.

Během prvního týdne hry na trhu se prodalo několik stovek kusů a další objednávky, stejně jako pozitivní recenze se jen hrnou. Více informací je na webu: www.covidenezlobme.cz, nebo na Instagramu @covide_nezlob_me.