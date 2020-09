/PODÍVEJTE SE/ Příběhy od Berounky z pera Oty Pavla učarovaly mladému rybáři z Konstantinových Lázní natolik, že se stylově postaru oblékl, sehnal si stařičký rybářský prut a vyrazil na ryby.

Rybář Matěj Houška při natáčení Pod splavem za časů Oty Pavla. | Foto: Věra Houšková

Kam jinam než do kraje, kde vznikaly příběhy Zlatých úhořů, Smrti krásných srnců nebo Jak jsem potkal ryby, do míst, kde převážel převozník Prošek a do hospody se chodilo k Rozvědčíkovi. Dvanáctiletý rybář Matěj Houška i pravidelně pořizuje ze svého rybaření také videa, a to na námět „S Matějem u vody“. Vydatnou pomocí mu jsou samozřejmě rodiče: maminka Věra a otec František. „Udělali jsme si radost a natočili video jako vzpomínku na krásný film Zlatí úhoři. Nechybí dobové oblečení i staré rybářské náčiní,“ uvádí pan František.