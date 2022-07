„Jsem rád, že již dopoledne přišlo poměrně hodně lidí, i když akce trvá až do 18 hodin. Můžeme zde vidět 85 různých řemeslných dílen. Jsou to všechno prvovýrobci především z Plzeňského a Jihočeského kraje. Máme zde i Nositelé tradic z celé republiky, kteří jsou oceněni ministerstvem kultury. Jde o hezkou sešlost lidí, kteří umí makat rukama, dělají ze základních materiálů, což myslím, že i veřejnost ocení, když vidí kvalitu,“ řekl starosta Chanovic Petr Klásek.

K vidění byly výrobky ze železa, dřeva, výšivky, hračky, brašny, šperky, keramika, košíky a mnoho dalšího. Pro děti byla přichystána i tvořivá dílna a i celá řada řemeslníků umožnila příchozím si řemesla vyzkoušet. „Máme i doprovodný program, kde je loutkové divadlo, tanečnice, šermíři a hraje hudební kapele, na skanzenu dudáci,“ poznamenal starosta.

Kejklíři, rytíři či bubeníci. Císařský průvod prošel Kdyní, podívejte se

Šlo o tradiční akci, která se konala již poosmnácté, pokud by nebyla pauza, šlo by již o jubilejní dvacátý ročník. „Řekl bych, že je to i taková oslava lidí, kteří jsou základem toho, co potřebujeme k našemu žití. V létě děláme Den řemesel a na podzim Den potraviny, protože chceme ukázat, že je ještě spoustu lidí, kteří umí dělat základ obživy, ať už potravinářský nebo řemeslný,“ uzavřel Klásek.