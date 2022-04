V Plané je Legiovlak přístupný veřejnosti až do neděle, a to ve všední dny od 8 do 18 hodin, o víkendu pak od 9 do 19 hodin. Jeho další zastávka bude ve Františkových Lázních, kde expozici návštěvníci uvidí od úterý 12. dubna do neděle 17. dubna.

Po dvou letech uspořádali v Dlouhém Újezdu maškarní ples