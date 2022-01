„Loni na podzim se nám podařilo získat certifikaci lokální turistické destinace, a proto bychom rádi cestovní ruch dále rozvíjeli,“ uvedl manažer MAS Český Západ Jan Florian s tím, že strategie sleduje několik trendů turistiky.

PŘÍRODA JAKO LOŽNICE

Jednou z hlavních cílových skupin, na kterou by se v regionu chtěli zaměřit, jsou turisté, kteří se podle Florianových slov rádi toulají. „To znamená, že jde o lidi, kteří preferují menší penziony, případně nocleh v kempech a podobných zařízeních, bližších přírodě,“ uvedl.

Tachovské muzeum se po deseti letech vrací k osvědčenému projektu

Jednou z možností, kterou by MAS ráda na Konstantinolázeňsku podpořila, je tzv. glamping. Do tohoto stylu patří například ve světě stále oblíbenější a vyhledávanější ubytování v korunách stromů. Už na několika místech v Česku je možné najít komfortní chatky umístěné na stromech a přístupné po dřevěných schůdcích a visutých můstcích. „Takový typ ubytování bychom v našem regionu uvítali a pokud by někdo měl zájem toto vybudovat, jsme připraveni mu legislativně pomoci, případně i pomoci s žádostí o dotace,“ vysvětlil manažer MAS Český Západ.

LANDART

Přírodu preferuje další z priorit nově vzniklé strategie cestovního ruchu.

Ta počítá s obnovením česko-bavorského landartového festivalu, tedy dosazení uměleckých děl přímo do krajiny a do přírody, čímž by se podle Floriana naplnilo prosazované heslo Krajina otevřená pro umění.

Fotografové si hráli s kapkami vody

Kromě toho je jedním z cílů obnovení projektu Vlídná nádraží, který zahrnuje železniční trať z Pňovan do Bezdružic.

Strategie cestovního ruchu je sestavena zhruba do roku 2030 a má téměř stran. Zájemcům, kteří by se na rozvoji turistiky v uvedeném regionu chtěli podílet, ji po čtyři lednové a únorové čtvrtky MAS představí na chystaných on-line setkáních.