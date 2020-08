S nápadem na navrácení koupališti někdejší slávu a lesk přišel domažlický místostarosta Radek Wiesner. Na základě toho zpracoval neoficiální studii s návrhy na využití a možné novinky. Domažlice navíc v tomto směru hodlají spolupracovat s obcí Babylon, kde se koupaliště nachází. Obec tento krok velmi vítá.

„Určitě tuto možnost vítáme a rádi se zapojíme. Zatraktivnění lokality kolem koupaliště úzce souvisí s Babylonem jako takovým. Je tu spousta chat, rekreačních objektů. Rozhodně chceme najít společný směr spolupráce, případně kompromis. Nicméně je to určitě záležitost mnoha let a vše se bude zřejmě řešit postupně v jednotlivých fázích,“ komentuje plány do budoucna starosta Babylonu Pavel Bambásek.

Možný návrat Lovecké chaty i Baštírny

A co nového návrh obsahuje? Rozhodně se myslí na propojení historických vazeb rekreační oblasti Babylonu s moderními trendy, které jsou u podobných lokalit k vidění například v sousedním Německu.

„V rámci revitalizace lokality rybníka se budou zohledňovat i základní principy, vedle historických vazeb jde i o respektování vzhledu a architektury pro nově revitalizované stavby a prvky. Myslet by se mělo i na bezbariérovost i na vhodnou obnovu stávající zeleně,“ uvádí Wiesner.

Návrh tak počítá s obnovou zázemí vstupu. To by bylo nové, včetně přístupu návštěvníků na pláž pomocí nových turniketů, které by umožnily přístup i s kočárkem či elektrickým nebo invalidním vozíkem. Rovněž by se vstupy připravily na technologii, která bude navazovat na čipy používané v nově zrekonstruovaném domažlickém Aquacentrum a Wellness Domažlice. Uvnitř areálu by se pak rozšiřovaly kabinky, vznikla by dobíjecí stanice na elektrokola a na své by si měly přijít i děti. Pro ty se počítá s tobogánem a dětským brouzdalištěm s upravenou vodou a částečným zastíněním. Revitalizace počítá i s obnovou půjčovny lodiček, plážového vybavení, kurtů na plážový volejbal i zázemí pro plavčíka i písečnou pláží jako takovou. Dětské hřiště by pak doplnily workoutové prvky na posilování pro všechny věkové skupiny.

Myslí se ale i na stravování. V paměti většina místních drží někdejší fungování takzvané Baštírny či Lovecké chalupy. Konkrétně chalupa se rovněž nachází na pozemku města Domažlice na břehu rybníka Babylon, kde z ní v současné době zbývají pouze základy. Lovecká chata, která měla v době svého fungování kapacitu šedesáti míst uvnitř a sedmdesáti míst na venkovní terase, vyhořela.

„Obnovením chaty by se zároveň obnovila tato tradice. Do budoucna by se dalo zvážit její využití i pro Business turismus, při kterém by se chata využívala například na konference, odborná školení či teambuildingové akce,“ pokračuje Wiesner s tím, že podobné navázání na tradici by byla i obnova Baštírny. „Je neodmyslitelně spjata s historií této lokality a považuje se za jeden z hlavních pilířů pro obnovení rekreačního života rybníka,“ dodává s tím, že v současnosti je objekt ve vlastnictví soukromé osoby.

Vše záleží i na penězích

„Možnosti financování jsou v současné době otázkou. Aktuálně se připravují a schvalují jednotlivé oblasti podpory z nových operačních programů EU na období od roku 2021 až do roku 2027. Lze taky uvažovat i o možnostech financování z národních grantů na podporu rozvoje turismu, sportu a rekreačních aktivit v přírodě,“ pokračuje k návrhům místostarosta Radek Wiesner s tím, že rozsah obnovy se musí posuzovat i s ohledem na historickou a kulturní minulost. Rozhodně nemíní necitlivě zasahovat do rozsahu stávajícího vybavení k vytvoření něčeho, co by nenávratně poškodilo danou lokalitu.

S tím souhlasí i vedení Babylonu. „S návrhy ve studii rozhodně nemáme problém. Je to naopak v pořádku a je to směr, kterým se chceme vydat a vše oživit, rozšířit a zatraktivnit nabídku,“ podotýká starosta Bambásek s tím, že obec chce mít co nabídnout, a to i navzdory tomu, že v dané lokalitě vlastní o poznání méně pozemků než město Domažlice.