Co je technické konopí, jaké jsou jeho možnosti a co všechno z něj lze vyrobit? To prozradil jeho zapálený pěstitel Martin Sulán v rozhovoru pro Deník. Hned na úvod zakladatel farmy, jejíž specialitou je mimo jiné i konopná zmrzlina, informoval, že nekouří, nepije a žije zdravě.

Konopí se svým pracovním týmem sklízí výhradně ručně, a jeho osobním rekordem je 22 hektarové pole s cca 30 miliony rostlin. Z této rostliny, která má úžasný potenciál, ale je stále tabuizována či opředena předsudky, se staví domy, letadla, vyrábí oděvy, provazy, papír, léčiva i potraviny.

Jak vznikla značka Dobré konopí, jaké je vaše poslání?

Martin Sulán: Chceme rostlinu konopí přiblížit lidem, protože již brzy sehraje důležitou roli v našich životech. Vždy tomu tak bylo a nyní po pár desetiletých temna, kdy na místo rostlinné výroby byla v popředí těžba a syntetické formy surovin pro výrobu, se opět konopí vrací a zdá se, že to bude velkolepý comeback.

Jsme jedním z nejmenších pěstitelů na světě, takový rodinný podnik. V týmu je asi 10 lidí a když konopí vyroste, tak vyroste i naše rodina. Maximální počet zaměstnaných v jeden den je tak i 70 osob. Rostlina konopí je takový plevel, v první fázi růstu toho moc nepotřebuje. Všechno si však vybírá v době sklizně a následného zpracování.

Značka v podobě konopného listu vznikla hned první den, ale názvu to trvalo více jak 10 let.

Jak konopí pěstujete a sklízíte?

V tomto jsem přísný a celou věc ženu za hranu běžného farmaření. Jsme taková agro-anomálie, záměrně nepobíráme žádné dotace. I ruční sklizeň je na velkých plochách nevídaná a v kombinaci s neutuchajícím zájmem vylepšovat každý proces, se finálový produkt blíží zemědělskému sci-fi. Pole hnojíme koňským hnojem od koní, kteří výhradně tahají jen výletní kočár po Šumavě. K trvalému udržení kvality půdy i produkce využíváme práci žížal, zaoráváme části rostlin a pole ničím nestříkáme. Rostliny sušíme pomalým způsobem bez použití tepla. Každá ztráta látek chybou technologického procesu může vést k degradaci rostliny, a tedy i dobrého jména. Produkujeme nejsurovější podobu sušiny a dalších výrobků.

Jak velkou rozlohu jste sklízeli? Máte čistě venkovní produkci nebo zkoušíte i indoor pěstování?

Naše největší ručně sklízená plocha byla 22 hektarů, což se rovná asi 30 milionů kusů rostlin. Takové množství má člověk v rukou hned několikrát. Následné zpracování je totiž také manufaktura. Pěstování pod umělým osvětlením je sice zajímavé, může přinést rostlině i lidem určitý prospěch, ale slunce a vítr nelze simulovat, a tak se zaobíráme naplno spíše polní produkcí.

Jak složitá je legislativa pěstování konopí a následné výroby produktů?

Pěstební legislativa je jednoduchá, jsou to jen tři formuláře, celkem asi jen 30 minut času za rok. Celní správa dělá věci rychle, dobře a mají úroveň. Horší je následné zapracování rostliny do výrobků. K návratu bylinkářství a lidového léčitelství zákonodárci rozhodně nesměřují. Jsem už bohužel zvyklý, že svět není úplně v rovnováze a odpírání rostlinného samoléčení je pro mě největší křivda vůči lidstvu. Samozřejmě si za toto mohou lidé ve finále ve velké míře sami, protože politika a legislativa si dovolí pouze to, co jim dovolíme my. Na druhou stranu v České republice je již téměř legalizováno, protože zejména starší generace na mastičky produkuje potajmu více biomasy ročně, než naše firma vyprodukovala za desetiletí. Ten vnitřní odpor proti nastaveným pravidlům je o poznání silnější než strach z případných návštěv policistů. Za mě je lepší ve většině případů pěstovat polní verzi konopí, než tu na THC potentnější, ale na mšice ve skleníku zabírá asi více ta aromatičtější marijánka.

Kdy jste otevřeli pobočku v jihočeské metropoli? Co zákazníci na Krajinské ulici najdou?

Obchod jsme otevřeli na jaře loňského roku, tedy spíše neotevřeli. V té době jsme zrealizovali i pražskou pobočku. Březen nebyl zrovna správná volba na investice do nových prodejen. Maloobchod je spíše dobrá reklama, provoz se dotuje z prodeje biomasy a dalších aktivit. Produkty jsou nadčasové, tak plánujeme dotovat, dokud nebudeme plně v kurzu. O konopí je stále více reportáží a článků i v běžných mediích, tak to vypadá, že se můžeme těšit na vyšší návštěvnost a možná i zisk.

Mě tohle téma přijde jako paradox moderní doby. Denně se dozvídáme nová čísla nakažených virem, setkáváme s lidmi, které něco trápí, jsou omílány témata generačních chorob, a i v našem okolí je spousta zbytečných úmrtí, vedlejších účinků léčby a nadužívání léčiv, a přitom jedna z nejstarších doložených rostlin s prokazatelnými účinky je ve velké míře až poslední volbou. Když přidáte i zakořeněné vštěpované předsudky a strach z užívání konopí, tak výrobky mají rázem sníženou funkci, což je velká škoda.

Naše škála výrobků má pravděpodobně nejširší záběr z konopných firem. Dali jsme si práci a zkoumali světový trh a výrobce. Nenašli jsme nikoho, kdo by realizoval identické výrobky, a to ještě ve vlastní režii. To z nás dělá zřejmě světový unikát. Dnes máme na webu či v prodejnách několik desítek různých výrobků a další desítka bude uvedena během pár týdnů.

Co všechno lze z této byliny vyrobit? Zpracováváte konopí jen jako potravinu nebo nabízíte i textilní a jiné produkty?

Co se stonku týče, tak fasádu objektu máme vyrobenou z vlákna a pazdeří. Což je dřevní hmota konopí. Připraveny máme tkalcovské stavy a brzy budeme vyrábět malé šarže látky a větší zkušenost máme i s výrobou konopného papíru. V prodejně v Sušici nabízíme třicetistránkový ,,všemocný zápisníček“ plnící přání. Cena je pouhých 750 tisíc a v neděli je jen za půl milionu. Neváhejte využít, sám jeden mám a funguje skvěle.

Je to zřejmě o energii, kterou výrobkům lidé dávají. Na takový papír je třeba cca 25 úkonů, než vznikne jeden arch. Podobné je to u látky. Ono pazdeří se používá ve stavitelství a lze z něj stavět objekty pomocí 3D tiskáren. V našem nově budovaném ekologickém kempu, který jsem si před lety napsal do zápisníčku, máme konopné izolace a konopná lana na dětské hřiště a interiérové prvky. Snídaně s konopím zmiňovat asi netřeba. Ve všech obchodech naleznete tolik druhů konopných výrobků, že to zabere třeba i rok, než je všechny poznáte a vyzkoušíte.

Nejvíce mě zaujala farmářská konopná zmrzlina, jaký rozdíl od běžné?

Konopnou zmrzlinou to celé začalo. V té době jsme připravovali ovocnou zmrzlinu na stroji dovezeném z Nového Zélandu a kamarád nás požádal o výrobu konopné příchutě. Ten samý rok jsem osel pole a vypěstoval prvních pár desítek tisíc rostlin. Recept je ale pokaždé jiný. Člověk by řekl, že je tak dobrá, až opojná, že při ochutnávání zapomeneme, co jsme do ní vlastně dali.

Dříve jsme ji vyráběli z kravského mléka z lokálních farem. Zmrzlina byla tučnější, krémovější jakoby více smetanová. Protože jsme přešli na čistě rostlinný styl stravování, tak se nyní skládá čistě ze semen konopí. Opět je zřejmě jediná taková na světě. Existují sice konopné zmrzliny, ale ingredience, receptura, složení, dozdoby, polevy a způsob točení nikde jinde nenajdete.

Ve stánku v Českých Budějovicích ji trvale v nabídce nemáme a spíše se zde soustředíme na rýžovou zmrzlinu s ovocem, které se smíchá přímo před zákazníkem. Chceme ji však trvale začlenit, jen musíme umístit další stroj, protože mezi ovocnou a konopnou je lépe přístroj omýt, aby si zachovala přesnou chuť.

Jaké děláte příchutě, připravujete i nějaké nevšední slané variace? Chystáte něco nového?

Dělali jsme pro hospůdku U Štěpána třeba křenovou, liškovou z čerstvých hub, jasmínovou, pivní, rakytníkovou a další zajímavé příchutě. Nejoblíbenější je ale beztak jahodová, kam dáváme celé jahody, které se pohybem stroje rozmělní do hotového základu. Takových strojů máme celkem 30 kusů a samozřejmě pochází z onoho magického zápisníčku. Také v něm byly napsané krásné bylinkové plantáže na hranici Jihočeského a Západočeského kraje a nádražní zastávka u Sušice ve výstavbě, kde bude možné strávit příjemný den, osvěžit se našimi limonádami i zmrzlinou. Pro více informací o všech aktivitách a možnostech návštěv, školení, relaxace a spolupráce si lze napsat na kterýkoliv z emailů ve webové prezentaci.

Konopí jako rostlina má řadu využití, avšak veřejnost stále bojuje s předsudky. Co pro vás znamená a jak jste k němu našel cestu?

Veřejnost dělá vlastně mnohdy i dobře. Konopí ,,zahrádkářské“ je ve velké míře mystickou rostlinou. Stovky milionů lidí na světě ji denně užívají a převážně po ní nemají nepříjemné stavy a nenavozuje to u nich závislost či psychické poruchy. Ovšem ono omamné THC je schopno u menšího procenta lidí přivodit nežádoucí účinky, a to poté už taková sranda není.

Extrémní stav by se dal přirovnat třeba k otravě alkoholem, až na to, že průběh je více přítomný a člověk se dostává i velmi hluboko do vlastního nitra. Tam jsou sice třeba i schovány příčiny různých nemocí a je tam zřejmě i řešení uzdravení, jen přes ten nedostatečně odborně popsaný a neznámý stav s tím lidé neumějí pracovat a efekt je spíše nepříjemný a užití konopí přichází vniveč.

Proto se zajímáme o konopí polní, které sice má snížené THC a růžoví sloni po něm nepřicházejí, ale také má zbylých snad až tisíc látek shodných, a protože nikdo přesně neví, která z nich je, na jaké potíže, tak zasvěcujeme život téhle průmyslovější verzi, protože převážná část naší klientely jsou děti a starší lidé. Tak je pro nás jasná volba výroba z konopí setého, které je bezpečnější.

Chcete ještě něco dodat závěrem?

Na světě neexistuje rostlina se stejným potencionálem! Mnohdy jsou lidé překvapeni, že z ní jsou vyrobena letadla, domy, palivo, oděvy, léčiva, potraviny, části jejich aut a že škála využití je téměř bez limitů. Není důvod být nedůvěřivý, protože stále je to jen kytka.