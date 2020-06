Tentokrát ale s podmínkou, že tam zařízení bude fungovat i nadále. Důvodem prodeje je opět nedostatek financí, se kterým se FOD potýká už delší čas.

O prodeji janovického Klokánku FOD uvažoval již v lednu s tím, že by provoz skončil na konci února. Z toho nakonec sešlo, ale evidentně ne na dlouho. To, že se janovický Klokánek skutečně opět prodává, potvrdila ředitelka Fondu ohrožených dětí Hana Kupková: „Ano, je to tak. Rozhodli jsme se z finančních důvodů Klokánek prodat.“

Tentokrát se ale nepočítá s tím, že by skončil provoz zařízení – prodej je s podmínkou. „Hledáme kupce, který by nám část budovy nechal následně v pronájmu, aby tam Klokánek mohl zůstat v provozu. Máme dva zájemce, uvidíme, jak se k tomu postaví,“ uvedla Kupková.

I když tentokrát nepůjde o úplný konec janovického Klokánku, jediného podobného zařízení v Plzeňském kraji, jeho ředitelka Alena Jandová má oprávněné starosti, které by mohly být s nájmem spojené. „Máme obavy z toho, k jakým účelům by nový majitel budovu využil, aby to výrazně nenarušilo náš chod a aby to nemělo dopad na mravní vývoj našich dětí. Dále máme rovněž obavy z možné výše nájmu, z doby, po kterou by nám byly prostory pronajaty, a z podmínek, za kterých budeme využívat například zahradus herními prvky,“ nastínila Jandová.