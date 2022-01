Klatovští strážníci svedli boj o seniorův život. Těžko se k němu dostávali

Oznamovatelka přišla na služebnu městské policie v 16.25 hodin. Stálé službě sdělila, že se nemůže dostat do bytu, který se nachází v takzvaném „aeroplánu“, kde má partnera. Oznámila, že od rána od osmi hodin se na něj nemůže dozvonit, co s tím má dělat. Hlídka strážníků ji vzala do auta a jela s ní na místo. Cestou byli zavoláni hasiči a požádáni o asistenci, aby případně pomohli dostat se do bytu.

Složitý přístup

„Když jsme přijeli na místo, tak jsme zjistili, že byt se nachází ve třetím patře a je přístupný pouze z pavlače. Dveře byly zamčené, všechna okna zavřená. Všimli jsme si, ale že bylo otevřené okénko do spíže. Hasiči řekli, že by museli rozbít všechny zámky, abychom se do bytu dostali. Šlo totiž o bezpečnostní dveře. Padl ale návrh, že by se kolegyně mohla zkusit protáhnout miniokénkem, protože jako jediná z nás byla štíhlejší postavy. Nemuseli jsme tak nic poškodit. Šlo i o čas, protože než by hasiči přijeli s další technikou k rozbití všeho potřebného, tak by to zabralo více času,“ vysvětlil strážník Josef.

Kolegyni tak prostrčili dovnitř, ale bohužel nastal další problém, a to, že i dveře od spíže byly zamčené. Bylo tak nutné strážnici navigovat na základě fotografií, které posílala, jak zámek otevřít. Hasiči jí poskytli různé nástroje a snažili se jí radit, co dělat. Následně musela ještě odstrčit i kuchyňskou linku, kterou byly dveře zablokované.

„Bylo to náročné, nastrčili mě do malého okénka a i uvnitř byl stísněný prostor a tma. Asi pro mě, jako pro ženu, bylo nejtěžší otevřít ty dveře. Chlapi mi sice podávali nějaké součástky a říkali, co mám dělat, a i když to pro mě nebylo úplně jednoduché, nakonec se povedlo,“ podělila se o své pocity strážnice Aneta.

Muž ležel na zemi

Otevřela byt a začala záchrana. „V bytě jsme našli muže, kterému jsme okamžitě poskytovali první pomoc. Ležel na zemi, protože spadl z gauče. Měl obrovský otok na hlavě, otevřené proleženiny na hlavě, byl dezorientovaný, nemluvil, měl zlomená žebra, pravděpodobně byl po mrtvici. Zřejmě tam takto ležel delší dobu v řádech hodin,“ sdělil strážník. Seniora si poté převzala do péče zdravotnická záchranná služba, které ho pomáhali snést dolů do sanitky.

„Pocit ze záchrany seniora je fajn, je to naše práce. Akorát mě mrzí, že jsme se tam dostali až v těch pět hodin, že se na nás paní neobrátila dříve. Budeme ale doufat, že vše bude v pořádku,“ dodal Josef.