Náměstí v Klatovech obklopené lidmi opět 28. září přivítalo sv. Václava se svou družinou.

Svatováclavské oslavy v Klatovech 2021. | Foto: Deník/Daniela Loudová

"Den 28. září a den sv. Václava je jeden z významných dnů naší státnosti, kořenů naší státnosti a my si ho v Klatovech pravidelně připomínáme. Považuji to za naprosto správné a nezbytné, protože jen při uvědomění si tradic a základů naší státnosti můžeme být pevní a sebevědomí, a to myslím, že jsme," řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.