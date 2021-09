„Musel jsem pročíst řadu knih a porovnávat. Kromě toho jsem našel pár pamětníků, jimž bylo tehdy třeba deset let, ale na příchod Američanů nezapomenou,“ sdělil obyvatel Chrástu a prodejce kol.

Marcel Beran (vlevo) a Petr Gaman při besedě v Holoubkově.Zdroj: Deník/Václav HavránekS přednáškou Poslední pivo K. H. Franka dorazil badatel i do Holoubkova. V restauraci Na růžku nezůstala jediná volná židle a před posluchači se více než hodinu odvíjel přesun kata českého národa do vysněného zajetí Američany. „Devátý květnový den roku 1945 vyrazil Frank s rodinou a ochrankou z pražské rezidence Na Zátorce směrem na západ. Po přeplněných silnicích, takže až dopoledne byl poprvé spatřen v Berouně,“ přiblížil Beran dramatický útěk. Po telefonátech do Rokycan tu byl říšský státní ministr pro Čechy a Moravu zadržen po 13. hodině v Plzeňské uliciv zeleném obrněném mercedesu. Události nabraly bleskový spád. V Ejpovicích obdržel Frank skutečně poslední dvě piva svého života a byl transportovaný k výslechům do Wiesbadenu. Zpět do země, kde měl na svědomí stovky mrtvých, se vracel 16. července a v květnu 1946 oběšen. Jeho druhá manželka, lékařka Karola, se ocitla v Sovětském svazu a strávila devět let v Kazachstánu.

Beran kvůli svému pátrání založil facebookový odkaz Rokycany – Ejpovice – Plzeň 1945 a uvítá zde jakékoliv reakce. Teď se věnuje zastřelení šéflékaře wehrmachtu generála Seiferta plzeňskými povstalci 5. května 1945.

Druhá část zajímavé besedy patřila domácímu Petru Gamanovi. Shromáždil unikátní fotografie z půlročního pobytu sovětských vojsk v Holoubkově. „Bylo jich tady přes šest tisíc. Oficíři v rodinách a mužstvo v okolních lesích,“ uvedl řečník, věnující se i dramatickému jaru v obci. Ve strojírnách se množily sabotáže, chyběl materiál a cílem náletů se stalo nádraží.