“Na základě postupného rozvolňování preventivních opatření chystáme za rezort životního prostředí jistě vítané novinky. Národní parky i zpřístupněné jeskyně jsou připraveny postupně navracet svým návštěvníkům celou škálu služeb, na kterou jsou zvyklí, ovšem samozřejmě za dodržení hygienických standardů dneška, zaručujících maximální ochranu zdraví nás všech. Od turistů Ministerstvo životního prostředí očekává, že budou se stejnou vášní chránit přírodu, v nadsázce řečeno, i sami před sebou. Zprávy o lidmi způsobených požárech, rušení množících se vzácných a chráněných druhů nebo o odhozených odpadcích v přírodě jsou bohužel alarmující,” řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

“Již od prvního máje znovu otevřeme v návštěvnickém centru Srní výběh s vlky i s veškerým zázemím. Možnost navštívit výběh s rysy a pozorovat jeleny z nové vyhlídky nabídne také návštěvnické centrum Kvilda. Provoz všech výběhů včetně sociálních zařízení a parkovišť zajišťujeme každý den od 8:30 do 16 hodin,” informoval ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. Budovy šumavských návštěvnických center a informačních středisek, do jejichž interiérů se musí nainstalovat ochranné plexisklové zábrany, se budou otevírat postupně v průběhu května a června. Kromě toho pro návštěvníky již běží registrace na splouvání Vltavy. Pokud to stav vody v řece dovolí, první splutí bude možné 1. června. Od poloviny května spustí správa šumavského národního parku i registrační systém programu pro dobrodružné výpravy do nejodlehlejších šumavských koutů - Průvodci divočinou.

Na celém území CHKO a Národního parku Šumava jsou aktuálně pouze dva oficiální hraniční přechody, přes které je za dodržení daných podmínek možné se dostat na německou stranu, což jsou Železná Ruda-Alžbětín a Strážný. Přechod v jiných místech je zakázán.

I na území NP Šumava je nutné dodržování opatření Vlády ČR proti šíření nového koronaviru, ale i všech pravidel při pobytu v přírodě. Dbejte proto na zvýšenou hygienickou bezpečnost, povinnost chránit si rouškou nos a ústa, neshlukovat se v hloučku více než 10 lidí a dodržovat předepsané dvoumetrové rozestupy. Návštěvníkům bude před vstupem do prostor informačních středisek k dispozici desinfekce a jednorázové rukavice. Informační centra budou vybavena např. průhlednou přepážkou nebo venkovními výdejními okénky. Při nákupu volte raději bezkontaktní platby kartou.