„Šumava je odjakživa spojená se sporty a sportovci se Šumavou. Oslovili jsme úspěšné medailové sportovce, kteří se v historii zúčastnili Olympijských her a kteří jsou zároveň spojeni se Šumavou, zdali by nám věnovali nějakou část vlastního sportovního vybavení. Oni neváhali a onu věc si každý, i s fotkou toho, jak se daná věc podepisuje, může vydražit,“ uvedl za WeLoveŠumava Richard Brož. Dražbu najdete na facebooku WeLoveŠumava. U každé fotky v komentářích můžete přihazovat libovolnou částku. Aukce končí 28. července ve 20 hodin a vyhrává nejvyšší nabídka v komentáři k dané věci. Příhoz je možný zaslat i na e-mail: welovesumava@seznam.cz

„Peníze poputují konkrétně panu Štefanovi Kanalošovi, který je otcem dvou dětí a po vážné autonehodě je připoután na invalidní vozík pouze s částečnou hybností jedné ruky. Vozík by právě potřeboval nový a my se budeme snažit se co nejvíce přiblížit k potřebné částce 260 000 Kč,“ řekl Brož.

Více informací o příběhu muže si můžete přečíst zde: www.donio.cz/VozikProStefana

V dražbě můžete získat hokejku od Dominika Haška, Kateřina Neumanová, hvězda v běžeckém lyžování, darovala startovní číslo z olympiády ze Salt Lake City, kde skončila stříbrná. Dále přispěl běžkař Martin Jakš, který věnoval startovní číslo z jeho poslední olympiády v Jižní Koreji v roce 2018 a Bára Strýcová, vítězka Wimbledonu 2019 ve čtyřhře, podepsala tričko a sukni.

Peníze budou po dražbě předány přes platformu Donio.cz

Ke každé vydražené věci obdrží vítězové také fotku, kde ji sportovci podepisují, a jako bonus deskovou hru Milujeme Šumavu.