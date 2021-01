Jen pár hodin od prvotní myšlenky hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové o spolupráci na distribuci informací přímo k občanům v kraji totiž stačilo předsedům ZKD Sušice, Jednoty Tachov, COOP družstva Plasy a ZKD Plzeň, aby společně s Plzeňským krajem jako první v republice podpořili aktivaci další a velmi efektivní cesty informací souvisejících s covid-19 k občanům kraje, a to především těch ze starší generace.

„Využíváme tak míst, na která jsou lidé zvyklí a důvěřují jim. Jedná se o družstevní prodejny, které v našem řídce osídleném kraji mají nezastupitelné poslání a považujeme je za důležitou součást služeb na venkově,“ říká Ilona Mauritzová. „Podrobné informace týkající se problematiky covidu-19 sice pravidelně aktualizujeme na webových stránkách Plzeňského kraje, k občanům se však ty nejpodstatnější nyní dostanou i prostřednictvím letáků, které budou k dispozici v síti zhruba tří stovek prodejen. Důležitý je nyní především systém očkování v kraji a jak mají občané, zájemci o dobrovolné očkování, postupovat,“ vysvětluje hejtmanka společnou iniciativu kraje se sítí spotřebních družstev.

„Obsahovou část jsme začali hned připravovat, abychom co nejrychleji dostali letáky k občanům, kteří kromě elektronické informace budou tak mít k dispozici i jednodušší a přehlednější verzi toho nejdůležitějšího souvisejícího s vývojem očkování. Nejde přitom o jednorázovou akci, to by smysl nedávalo,“ říká předseda jednoho z výborů hejtmanství Michal Šašek, v jehož gesci je nyní realizace zmíněné aktivity kraje a spotřebních družstev. „Distribuce přitom bude velmi jednoduchá, proběhne společně s rozvozem zboží na prodejny.“

„Nápad paní hejtmanky jsem okamžitě podpořil a informoval o něm představitele systému maloobchodního prodeje,“ říká předseda Svazu Českých a Moravských spotřebních družstev Pavel Březina. „Bude na ostatních krajích, jak možnost využijí, ale my jsme připraveni podat pomocnou ruku.“