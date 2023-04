Uvažovaný model by znamenal výraznou finanční úsporu, ale na straně druhé přinese těžkosti. Alespoň tak o tom hovoří část oslovených voličů i představitelů měst a obcí. Už je to totiž dlouhých 23 let, kdy se konal poslední jednodenní výběr kandidátů. Pak už následovala vždy dvoudenní mašinérie. Problémy přitom způsobovalo například zajištění komisařů, zvlášť v početnějších aglomeracích. „Způsobuje to harmonogram s předem stanovenými termíny. Politické strany mají možnost delegovat své zástupce, ale pokud tak neučiní, máme doslova šibeniční lhůtu na doplnění komise,“ říká vedoucí správního odboru rokycanské radnice Eva Praumová.