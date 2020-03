Neustále se šířící koronavirus děsí v Itálii tamní obyvatele. Situace pro ně není vůbec jednoduchá. Své o tom ví Martina Valentová z Klatovska, která je v neustálém kontaktu se svými přáteli, kteří tam žijí. Ti radí, aby Češi nemoc rozhodně nepodceňovali. V Itálii měla nyní být i rodina, jež je ženě blízká, ale naštěstí návrat odložila.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

„Celou situaci sledujeme, s přáteli jsme v kontaktu a celé to s nimi od začátku prožíváme. Rodina je momentálně doma na Slovensku a jsem tomu ráda. Posunuli jim začátek letní sezony na neurčito, tak jsou zatím až do odvolání doma,“ řekla Valentová, která také popsala, jak vše zvládají přátelé v Itálii: „Nejlépe to vyjádřila kamarádka, která všem na Slovensku a v Čechách sděluje, aby virus nebrali na lehkou váhu a nepodcenili to jako oni, když to na začátku bylo spíš jako poplašná správa. Teď ale mají strach, nemůžou nikam, nemůžou nic. Maximálně do práce, ale po práci okamžitě domů.“