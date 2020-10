Vydáte-li se na Šumavu, pak počítejte s tím, že z důvodu opatření Vlády ČR proti šíření epidemie COVID-19 uzavřela Správa NP Šumava všechna svá informační centra a návštěvnická střediska. A to minimálně do 25. října.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Kilián

„Omezeny jsou také úřední hodiny odborů státní správy NP Šumava a správy CHKO Šumava. Pro veřejnost budou pondělí a středa od 8 do 11 hodin a od 12 do 14 hodin, a to ve všech budovách Správy NP Šumava, tedy ve Vimperku, Sušici a Horní Plané. Zásadní je omezit styk mezi lidmi na minimum, proto veřejnost žádáme, aby osobní návštěvu úřadu volili až v nejzazším případě a vždy po telefonické domluvě,“ uvedl mluvčí NPŠ Jan Dvořák s tím, že zrušeny jsou také všechny plánované programy středisek environmentální výchovy pro školy a přechází se na on-line výuku.