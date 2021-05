Opodál vyrostl také dřevěný přístřešek, kde si cyklisté či chodci mohou odpočinout nebo se schovat před deštěm. „Přístřešek se sem hodí. Je odtud pěkný výhled do krajiny. Na desce stolu jsou vyryté nápisy Staňkov a Holýšov, aby každý z místních věděl, kam si sednout,“ žertoval starosta Holýšova Libor Schröpfer.

Hraniční kámen zase nese znaky obou měst. „Na protější straně začíná Půlnoční království, kde se nesmí zpívat, protože to zdržuje od práce,“ smál se Alexander Horák, který stojí v čele Staňkova.

Opačný názor zastával jeho kolega Schröpfer, a tak se nakonec dohodli na kompromisu. „Na jedné straně bude země krále Alexandra, na druhé krále Libora,“ vtipkovali společně.

Na cyklostezce z Ohučova do Dolní Kamenice se podílela obě města a spolufinancovala ji. Díky dokončení tohoto zhruba dvoukilometrového úseku se sportovci dostanou ze Staňkova až do Holýšova, aniž by museli přes frekventovanou silnici první třídy.

Projekt vyšel na 9,5 milionu korun, přičemž většinu pokryly dotace. Ještě letos se dokončí další část cyklostezky u Křenov, takže lidé mohou vyrazit z Holýšova až do Horšovského Týna.