Některým návštěvníkům trochu vadilo, že je pouze jedna stage. „Je to divné, vždy jsme byli zvyklí, že jedna kapela dohrála a přešlo se vedle na další. Teď se ještě navíc čeká minimálně půl hodiny mezi kapelami, než se připraví. Myslím, že to pro příště některé lidi odradí, ale my si rádi poslechneme všechny i tak,“ řekl jedna z návštěvnic Zuzana Mikulášová.

A stejně jako ona si festival užívaly tisíce lidí. Nechybělo tradiční vyhlášení karnevalových masek, kde tentokrát kraloval obrovský černý vlk, a trojici nejlepších společně s ním tvořily vodnice a Kloboučník a Srdcová královna z Alenky v říši divů.

Nedaleko festivalu ve Švihově srazil na přejezdu vlak auto

Ani v sobotu nebude o muziku nouze. V sobotu zahájí program Botox od 11.20 hodin. Pak se na pódiu vystřídají Chinaski (12.30), Xindl X (14 h), Trautenberk (15.30 h), UDG (17 h), Vypsaná fixa (18.30 h), Visací zámek (20.30 h), Divokej Bill (22 h) a Rybičky 48 (23.30 h) vše zakončí.

Je třeba dbát i zvýšené opatrnosti, jelikož se akce koná v blízkosti vlakového nádraží a přejezdu a také hlavní silnice Klatovy - Plzeň. Už v pátek večer tam policie vyšetřovala nehodu vlaku s osobním autem na přejezdu. Naštěstí si vyžádala jen lehké zranění.