Od čtvrtka do neděle bude otevřen hrad Kašperk, vždy od 10 do 16 hod. A připravuje se i na děti. „V pátek 29. a v sobotu 30. října se konají speciální dětské prohlídky. Průvodcem se stane rytíř Karel doprovázený svým věrným zbrojnošem Filipem. Děti se také přiučí středověkým dovednostem a zábavě jako je střelba z luku nebo kuše, šerm mečem ale také tanec nebo psaní ve scriptoriu. Začátky prohlídek jsou vždy v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin, trvají cca 80 minut. Na prohlídky doporučujeme rezervaci na info@kasperk.cz,“ upozornil kastelán hradu Václav Kůs.

Ve stejných dnech můžete zavítat také na zámek v Chudenicích, který bude otevřen od 10 do 15 hodin. Prohlídky zámeckých interiérů startují vždy v celou hodinu, poslední prohlídka odchází ve 14 hodin.

Od 10 do 16.30 hodin můžete před zimou navštívit také hrad Rabí a vydat se na jeho tradiční prohlídkové okruhy.

Běh na hradě

Na hradě Velhartice je na sobotu připravena již tradiční akce k zamykání hradu – XXII. ročník běhu terénem o „Hradní klíč“. Ve 14 hodin začíná prezentace pážat (děti ve věku 3-5 let, 6-8 let, 9-11 let), kteří poběží 150 – 600 m, a odstartují ve 14.30 hodin u hradní brány. V 15 hodin se zapíší panoši (12-15 let) a hradní dámy (12-100 let), pro které bude připravena trasa dva kilometry a vyběhnou v 15.30 hodin. V 16 hodin se uskuteční ukázka vazby podzimních kytic v podání Hany Kindelmannové Šebestové. Vrcholem závodu bude start rytířů v 16.15 hodin, kteří budou muset zdolat trasu šest kilometrů. V 18 hodin přijde na řadu slavnostní vyhlášení vítězů a losování o hlavní cenu, kterou bude vyhlídkový let. Vše v 18.30 hodin zakončí slavnostní ohňostroj.

Kromě běhu se ale můžete zúčastnit i dalšího připraveného programu. „Chybět nebudou prohlídky hradu s průvodci v kostýmech. Návštěvníci se mohou podívat na interaktivní výstavu Krajina míru, pole války. Připravena bude i lukostřelba, střelba z malého děla či ražba mincí,“ uvedl kastelán Matěj Mejstřík.