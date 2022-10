Tato barokní památka v sobotu mezi 18. až 22. hodinou zažila velkou světelnou show s hudební doprovodem. Ožil nejen zámecký park, ale i interiéry, ve kterých návštěvníky překvapily digitální i zvukové instalace. Na své si přišli dospělí i děti, jak uvedl Jan Florián, z MAS Český Západ, který byl spolupořadatelem akce. "Tak, je to taková naše premiéra, prostě jsme to zkusili a tipovali jsme, že by mohlo přijít hodně návštěvníků a vypadá to, že akce se povedla, je vidět velký ohlas. Skvělá akce, zajištění světelných, zvukových efektů a tak dále jsou prací řady lidí, Lukáše Kellnera a Jakuba Noska, zapojili se také studenti ateliéru Multilad Fakulty umění a desingu Západočeské v Plzni. Barevné nasvícení zámku nejen pro fotografy připravil člen místního spolku Malovická flotila Jan Míkovec. Zrovna pan Jan Míkovec je tu už podobnými akcemi známý, je iniciátorem nasvícení železničního mostu vedoucího přes Hracholuskou přehradu nebo na zřícenině hradu Gutštejn, což přilákalo řady fotografů," řekl Jan Florián, který vzkazuje veliké díky všem, kteří se na akci podíleli.