„Je tam deset figur a práce na každé zabraly tak tři dny, takže dohromady jsem betlém dělal více než měsíc,“ uvedl Blaginin. Přiznal, že některé postavy si nechal na poslední chvíli, takže finišoval s nožem na krku, např. pasáčka dodal až na Štědrý den, poté, co ho vyřezával motorovkou mimo obec, aby nerušil obyvatele. Co se týče obličejů postav, inspiroval se Blaginin podle svých slov lidmi z Tedražic i okolí, např. Čermné.

Betlém rozšíří

Podoba betlému není konečná. Ježíšek bude upraven tak, aby ležel v jesličkách, a příští Vánoce lidé uvidí i nové figury. „Dáme ještě hlavy dohromady, ale určitě by příští rok měl přibýt oslík a zřejmě ještě další zvířátka. Zvažujeme i to, že by zároveň s rozsvícením stromku začaly hrát koledy,“ popsal plány Jech. Toho těší, že se betlém, který bude vystaven do Tří králů, líbí nejen místním, ale jezdí se na něj dívat i lidé z okolí a fotografují se u něj.

