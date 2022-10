Zdroj: Václav Havránek

Pak už bylo na pořadu tvarování, překládání a vložení do pece. Tedy spíše do vestavěné trouby, po jejímž vypnutí tu ale chléb zůstal dalších dvacet minut. Až pak ho odbornice vyjmula. Také frekventanti si pochopitelně vyzkoušeli svoji pekařskou zručnosta navíc získali speciální kvásek. Občas se zapotili, ovšem výsledný efekt byl dokonalý. „Byl to krásný čas v Krásném krámku s bezvadnou partou lidí. Já si polotovar odnesla domů k dopečení a druhý den se po něm jen zaprášilo,“ usmívala se Irena Mašková.

Dění v Krásném krámku pokračuje kursem botanického akvarelu a hned ve čtvrtek 20. října se tu od osmnácti koná vernisáž prodejní výstavy obrazů, jejich autorem je nedávno zesnulý Petr Beran. V pátek se vrátí pražírník Ondra s kávově laděným večerem.