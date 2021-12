„Dnes máme první den rozptýleného předvánočního kulturního programu. Ten by měl pokračovat také o zlaté neděli a následující předvánoční dny. Kulturní program je rozdělen do několika bloků tak, aby si každý našel to své a zároveň se neshlukovalo příliš velké množství lidí na náměstí,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr, který byl rád, že náměstí o adventu ožilo.