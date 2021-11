Páteční večer v beznadějné obsazeném sále rokycanské Střelnice patřil hudbě. Uskutečnil se zde jeden z koncertů projektu Jazz bez hranic. Swing bandový festival oslovil čtyři seskupení a hned to první - Tremolo z Třemošné - nasadilo laťku hodně vysoko.

Rokycany byly v pátek večer dějištěm koncertu | Foto: Deník/Václav Havránek

Posluchači se nechtěli s muzikanty rozloučit, ale to už byl nažhavený domácí Big Band Rokycany při ZUŠ. Dále se podle scénáře prezentovali North Big Band Litvínov i Aneta and The Soul Uncles.