Co vás přivedlo k tvoření?

Vždy jsem tíhla k práci s papírem, už jako malá jsem milovala vystřihování a skládání. Papírový materiál mi byl blízký, ale nenapadlo mě, že bych se někdy živila jako kreativní tvůrce. Vystudovala jsem obchodní akademii a pracovní uplatnění jsem hledala v administrativě. Takové zaměstnání moc kreativní nebylo a hlavně mě nenaplňovalo. První rukodělné pokusy jsem vyzkoušela až na druhé mateřské dovolené, kdy jsem hledala relax a činnost ke zklidnění mysli. Dalo by se říct, že si mě moji andělé našli nějak sami. Oslovilo mě pletení z papíru a intuitivně mě to vedlo k tvorbě prvního anděla, kterého jsem si vytvořila čistě pro sebe. Nebyly v tom žádné plány ani vize. Nějak přirozeně se to seskládalo samo od prvních andělů pro známé a příbuzné, které jsem obdarovávala, přes první prodeje na fanouškovské stránce na sociální síti až k živení se tvorbou na plný úvazek.

Proč právě andělé?

Těžko říct. Jak už jsem říkala, moji andělé si mě našli sami. Své Klatovské anděly dělám od roku 2015. Vnímám je jako bytosti, nejen jako obyčejné sošky z papíru. Mnoho zákazníků to cítí podobně jako já, že v mé tvorbě je určitý přesah. A kam až moje paměť sahá, vždycky jsem symbol anděla milovala a věřila na propojení mezi projeveným a neprojeveným světem. Každý můj anděl je symbol spojení dvou srdcí. Srdce toho, kdo daruje, a toho, kdo je obdarovaný.

Jak anděly vyrábíte?

Jde o techniku pletení z papírového pedigu. Je to výroba z ruliček papíru, které si vyrábím sama, i když příprava materiálu zabere obrovské množství času. Ruličky se dají i různě barvit a ošetřovat, ale to se využívá hlavně při pletení košíků. Já na své anděly používám surové bílé ruličky z kvalitního papíru a na srdce ruličky z barevného papíru. Anděly nelakuji, aby vynikla přirozenost, pouze srdce ošetřuji fixací na stálost barvy. Progres mé tvorby můžete vidět na mých sociálních sítích. Dnešní andělé vypadají už jinak než moje prvotiny.

Vašeho anděla má i několik osobností…

V roce 2016 dostali mé anděly od jedné mojí zákaznice na Kryštof kempu Michal Hrůza a Richard Krajčo. Anděl Michala Hrůzy byl celý koncert na pódiu a byl to pro mě krásný zážitek. Anděl Richarda Krajča se zase objevil v živém vysílání na facebooku. Nezůstal bez povšimnutí a na výzvu fanoušků mě Richard Krajčo zpropagoval na své stránce. Strhla se obrovská vlna zájmu a já jsem nestíhala anděly tvořit. Richardovi dělá anděl stále radost, stojí u něj na krbu.

Jaké máte další plány?

Plánů je hodně a některé se už realizují. Spojuji se s jinými tvůrci handmade a řemesel. Největším splněným přáním ale je kamenný obchod v Klatovech, který otevírám v říjnu.