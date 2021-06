Michal Černý tvrdí, že otevřít si restauraci v době epidemie se rovná bláznovství. Přesto takové rozhodnutí osmadvacetiletý nadšenec gastronomie udělal. Loni na podzim rozjel v domažlickém městském pivovaru nový podnik.

Prostory restaurace v domažlickém pivovaru. | Foto: Archiv Michala Černého

Hned zpočátku ho čekala těžká zkouška. Po několika dnech fungování padly přísné restrikce a on musel restauraci zavřít. Později mu z týmu odešel kuchař a ještě servírka. „Nemohli jsme ale nabrat nikoho jiného, protože jsme nevěděli, jak se situace vyvine. Do našeho oboru se nikdo moc nehrnul. Lidé odešli třeba do fabrik nebo do stavebnictví, kde měli větší jistotu,“ nastínil.