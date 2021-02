„Případ byl odložen, neboť nejde o trestný čin,“ potvrdila Deníku policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Neštěstí se stalo koncem loňského listopadu v Sušici. Žena tehdy odešla do práce a svoji desetiletou dceru nechala hlídat jejím starším bratrem. Mladík podle informací Deníku sestře sice řekl, aby zavřela okno v kuchyni, ale už nedohlédl na to, aby tak skutečně učinila. Odešel do jiné místnosti a po chvíli uslyšel sestřin křik. Viděl ji zraněnou pod okny bytovky, a tak přivolal záchranáře. „Dítě, které spadlo z prvního patra, bylo s frakturou dolní končetiny převezeno na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni,“ informovala krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

„Z okna jsem vypadla svou neopatrností, když jsem se příliš vyklonila. Nikdo jiný za to nemůže,“ uvedla policistům školačka.

„Počet závažnějších událostí, při nichž došlo k pádům dětí či mladistvých z oken, nepřesáhl vloni v kraji desítku případů,“ uzavřela Svobodová.