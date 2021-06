„Design rebela dělal Václav Král se svým synem Jiřím. Vozy se vyráběly v Diossu, v nynějším Auto Nejdl. Prvním se vyrobil modrý Dioss Rebel Nova, pojmenovaný po mediálním partnerovi televizi Nova, který měl motor favorita 1,3. Druhý byl žlutý s motorem seat 1,8 a třetí červený s 1,8 dvacetiventilem, kdy jde o vůz, který byl homologován. Modrý byl hodně vystavovaný na televizi Nova a stál i v pražském Národním technickém muzeu, žlutý se představil na autosalonu v Brně. Zajímavostí žlutého je, že jako jediný má najeto cca 65 tisíc kilometrů,“ představil vozy pořadatel srazu Roman Schavel.

Ten je současně také majitelem jednoho z rebelů – žlutého. Snil o něm od doby, kdy ho spatřil a tak si nyní plní sen. „V roce 1995 jsem měl čerstvě řidičák a viděl jsem rebela v televizi. V Diossu dělal známý, který nám občas přinesl fotky rebelů. Mně se auto líbilo, protože to bylo něco jiného, skvělý krásný sporťák. Myslím, že už tehdy mělo stát okolo tři sta tisíc. Říkal jsem si, že takové bych si jednou přál. Na nové jsem ale neměl. Koupil jsem ho tak asi před sedmi lety a od té doby prochází kompletní renovací, kterou děláme po večerech,“ uvedl Schavel s tím, že nyní zkouší techniku, zda vše dobře funguje, pak začnou řešit vzhled.

Svůj lesk již předvedl na srazu právě nejznámější Dioss Rebel Nova, který je ve stavu jako by právě vyjel z výrobní linky. Jeho majitelem je Karel Horník od Nového Jičína a v Běšinech s ním měl svoji premiéru. „Koupil jsem vůz před šesti lety. Předtím stál asi 15 let po nějakým ořechem v Jablonci nad Nisou. Když jsem ho odvážel, byl z něj jen holý trubkový rám a měl přední lamináty. Z prostoru u řidiče jsem vyhrabal kolečka plná listí. Díky renovátorské dílně je nyní ve stavu, jak vyjelo tehdy. Možná ještě v daleko lepším, protože se ještě domýšlelo spoustu konstrukčních a technických řešení. Například dobře nechladilo, sání motoru nebylo dořešené, výfuk, brzdy, stěrače nebyly dořešené a podobně i vnitřní prostor,“ popsal majitel, který je nadšený, že má takový unikát. Šetří si ho, jelikož má s ním najeto zhruba tři sta kilometrů.

Má velkou oporu ve své drahé polovičce. „Manželka je naštěstí fanda do aut a prožívá to se mnou. Bez ní by to nešlo,“ dodal Horník.

Na sraz přijel i designér Jiří Král, který tak po mnoha letech viděl opět auta, která navrhoval se svým otcem, na což moc rád vzpomíná. „Byla to krásná práce, nádherné dobrodružství. Nejlepší designérská práce je, když máte volnost. Když dostanete auto a máte z něj udělat jinou variantu, tak jste hodně svázaní. Když ale dostanete zadaný jen účel a vše ostatní je na vás, tak je to krásné. Domluvili jsme se, že půjde o kompletně sportovní auto od základu a tak bylo na nás vymyslet trubkový rám, laminátovou karoserii a vše okolo. To bylo super, vše se vyvíjelo. Po třech letech bylo vše připravené k sériové výrobě, která byla schválená, ale nedošlo na ni,“ zavzpomínal Král, který přiznal, že ho hodně mrzí, že se auta nevyráběla a skončilo jen u prototypů. Je ale velmi rád, že se našli lidé, kteří auta zrenovovali a znovu je ukazují. Po 25 letech se tak na srazu opět svezl ve svém díle.

Zrenovovaný je i červený rebel, ale ten na sraz nakonec nepřijel.