Díky porodní bábě je v Českém lese ukryté nejmladší poutní místo

V těsné blízkosti státních hranic s Bavorskem stojí v Kolowratových lesích v Chráněné krajinné oblasti Český les sakrální stavba z kamene a s obrazem Panny Marie. Letos je to 95 let, co o stavbu usilovala porodní bába Mathilde Dobner z Nového Losimtálu tedy Jedliny.

Díky porodní bábě je v Českém lese ukryté nejmladší poutní místo | Foto: Deník/Antonín Hříbal