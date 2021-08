K vidění byly ukázky dnes již zaniklých anebo málo známých starých řemesel, konala se keltská olympiáda a velký potlesk sklidilo klání bojovníků, kdy se diváci na vlastní oči seznámili s průběhem starodávných bojů. Zejména děti ocenily možnost si bitvu samy ozkoušet neb v Keltsko-římské bitvě dostaly prostor pro řádění právě ony. K poslechu hrála více než irská hudba v podání skupiny Rí Ra a nechybělo ani několik stánků s občerstvením.

"Zdejší skanzen budujeme s přáteli ze skupiny převážně svépomocí postupně dle finančních možností neb veškeré peněžní výdaje jsou hrazeny právě z výtěžků našich vystoupení, členských příspěvků a samozřejmě také sponzorských darů. Proto nás velká účast návštěvníků těší, dneska jich dorazilo více jak pět set," řekla jeden z členem Vousova kmene a správkyně skanzenu Tereza Fejtová.

"Konečně jsme se sem s rodinou dostali, několikrát jsme se chystali a nikdy nám to nevyšlo. O to více jsme nadšení, bylo to úžasné odpoledne, ale také hodně přínosné. Bitva byla dokonalá," nadšeně líčila Kateřina Misíková z Plzně, jejíž dcera Eli neváhala a zkusila si kování s kovářem.

Keltská společnost Vousův kmen z.s. je otevřená společnost nadšenců, kteří se snaží široké veřejnosti přiblížit jednu z částí naší minulosti. Má svá pravidla, která všichni členové ctí. Se svými vystoupeními objíždějí nejrůznější akce, v září bude možno je vidět na Festivalu Římanů na Mušově či Dni rodin v Karlových Varech na Rolavě. Rádi se svých řadách přivítají nové členy.