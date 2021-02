Prozíravě se šéf jedné z rokycanských autoškol Pavel Šnajdr vybavil respirátory FFP2.

„Manželka jako by to tušila a ve čtvrtek jich pořídila do zásoby větší množství. V noci jsme se pak dozvěděli, že při výuce je musí mít povinně frekventanti i učitelé,“ komentoval s úsměvem vládní verdikt.