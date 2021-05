Dálnici u Svojkovic obsadili stavaři, začala rekonstrukce odpočívky

Instalací cedulí začala v sobotu obří rekonstrukce dálniční odpočívky nad Svojkovicemi ve směru do Plzně. Realizuje ji společnost Eurovia CS, a to do konce července.

Ilustrační foto. | Foto: Stanislav Tomášek

Dnes akce za více než 57 milionů korun (bez DPH) startuje po stavební stránce. „Prostor přestává vyhovovat technickým parametrům. Kvůli špatnému povrchu nedostatku parkovacích stání pro nákladní vozidla," uvedl k důvodům Adam Koloušek z Ředitelství silnici a dálnic. Asfaltobetonový kryt na území pro kamiony bude vyměněný za cementobetonový. Úpravou projde i vjezd a výjezd na odpočívku, aby byl bezpečnější. Změnami projde také odvodňovací systém a instalováno bude nové osvětlení. Součástí investice je vybudování opěrné gabionové zdi podél odbočovacího pruhu na odpočívku. Pro motoristy je významná redukce míst pro osobní auta. Zatímco pro ty nákladní tu po rekonstrukci bude 44 stání (nyní 20), osobní vozy využijí jen dvacet míst plus dvě pro přívěsy (teď 65). Prostor pro čtyři autobusy se nemění. „Parkovací stání, která se nacházejí před čerpací stanicí a občerstvením KFC zůstanou nedotčena," dodal Koloušek.