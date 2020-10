„Nemohli jsme nechat naše zákazníka zarostlé, tak jsme jim chtěli vyjít vstříc. Zájem byl obrovský. Od chvíle, kdy jsme dali zprávu na facebook, že budeme stříhat do šesti hodin ráno, tak lidé volali, jestli opravdu budeme fungovat a objednáváme. Máme plno do pěti hodin do rána,“ řekl barber Petr Frydrych, který klatovský Barber shop provozuje.

Zákazníci noční nabídku uvítali. „Jsem moc rád, že otevřeli takhle večer. Měl jsem přijít až v pátek, tak jsem rád, že mi vyšli vstříc. Kdybych měl přijít pak až za dva tři týdny, tak nevím,“ pochvaloval si Jiří Strnad.

Noční stříhání dělali poprvé, ale možná by to časem mohla být nová služba kadeřníků. „Manželka by mě asi zabila, ale kolega je v pohodě, ten by s tím asi problém neměl,“ poznamenal s úsměvem Frydrych.

Uzavření provozoven ale odsuzuje, přijde mu nesmyslné a především předpokládá, že to nebude jen na čas, který je nyní nastaven. „Myslím si, že to 14 dní nebude, ale bude to delší. Podle mě by se vláda měla zaměřit na místa, kde se schází více lidí, než tady u nás, kam přijde pár lidí a navíc na objednávku. Nemusí se vůbec potkat s dalším zákazníkem, jen s holiči,“ okomentoval situaci Frydrych s tím, že se uzavření velmi promítne po finanční stránce.

Podobný názor má i Strnad, který nebezpečí právě u holiče nevidí. „Uzavření kadeřnictví mi přijde jako nesmysl. Jsou mnohá místa, kde se sejde víc lidí. Když vidím, co se dělo v neděli v Praze, kde byly davy lidí, tak je to nesmyslné. Kadeřnictví mohla klidně zůstat, udělalo by se to tak, aby se lidé nepotkávali a bylo by úplně v pohodě,“ sdělil Strnad.

Při projíždění městem bylo vidět, že se svítilo i v dalších kadeřnictvích, takže i ženy přemluvily své kadeřnice, aby je ještě zkrášlily před nutným uzavřením.