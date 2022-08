O zahájení festivalu se postarala kapela Jelen, která nejednou rozezpívala publikum. „Moc se nám koncert líbil jako každý rok. My už sem jezdím tradičně, máme to tady moc rádi. Já osobně mám ke zdejšímu místu blízký vztah, protože jsme sem léta jezdili na chalupu, kousek vedle Horšovského Týna, takže je to taková velká srdcovka. Atmosféra je zde skvělá a speciálně dneska, na zahajovací koncert v pátek odpoledne, na to kolik přišlo lidí, jak si to užívali, tak to byla fantastické,“ byl nadšený zpěvák kapely Jindra Polák, který si pochvaloval, že je rád, že se konečně může naplno hrát a jezdit na koncerty, takže si to naplno užívají a váží si toho, že stále chodí spoustu lidí.