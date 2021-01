Podle ředitele janovického Domova Lukáše Bardona měli klienti téměř maximální zájem, podobné to bylo mezi zaměstnanci.

„Zaměstnancům jsme se snažili vysvětlit prospěšnost očkování, udělali jsme mezi nimi nevtíravou osvětu. Měli jsme úspěch. Drtivá většina pochopila, jak velkou výhodu mají, když jsou proočkováni mezi prvními v České republice,“ uvedl ředitel domova Bardon.

Marie Kočová a Anna Hofmannová z janovického Clementas neváhaly kvůli očkování ani chvilku. „Chceme se znovu pravidelně vídat se svými nejbližšími a tohle je ta jediná cesta. Už máme toho koronaviru dost. Chceme žít zase normálně, ale bojíme se toho, co čeká naše děti,“ uvedly shodně s tím, že vpich injekční stříkačky vůbec nebolel.

Očkování samotné prováděl v Janovicích nad Úhlavou tým, který tam vyslala Klatovská nemocnice. Jeho vedoucím byl MUDr. Bedřich Helm. „Moc se mi líbí, jak je tu o lidi postaráno. Na sestrách i ošetřovatelích je vidět, že mají o klienty zájem, přistupují k nim velice vstřícně a svou práci dělají dobře. Vždycky jde o mančaft a tady je vidět, že jsou tu zaměstnanci stmelení a pracují týmově,“ uvedl zkušený odborník, který se v oboru pohybuje již 46 let.

Sám doufá, že očkování lidem opravdu pomůže. „Neříkám, že je to jediná šance, ale je to hlavní šance, jak z toho ven. Samozřejmě nevíme, jak dlouho imunita vydrží, ale musíme udělat vše proto, aby lidi dostali vše, co potřebují. To se nám dnes podařilo,“ poznamenal Helm, který bral účast v očkovacím týmu jako svoji povinnost: "Je to moje profesní povinnost a já mám profíky rád. Setkal jsem se s nimi i dnes v Janovicích. Vyrostl jsem v lékařské rodině, můj otec byl více než 20 let primářem na chirurgii v Klatovské nemocnici. Moje maminka pracovala celý život jako instrumentářka. Já mám volné úterky a středy, dva a půl dne ještě pořád pracuji. Viděl jsem, že je třeba nastoupit a to bylo rozhodující," řekl.

Kromě janovického Clementasu zavítal také do klatovské charity. "Mám z dnešní návštěvy velice dobrý pocit, protože po 46 letech co pracuji ve zdravotnictví, je vidět, že jsme se dostali dále. Jak z návštěvy klatovské charity, tak z návštěvy v Janovicích si odnáším velice pozitivní dojmy," dodal Helm.