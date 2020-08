Josef Bělčický je trenérem, který se specializuje na hubnutí. Léta v Tachově radil se cvičením na ubývání tělesné hmotnosti ženám, teď se chce soustředit na děti a mládež.

Josef Bělčický v tělocvičně, kde bude radit, jak správně zhubnout. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Nejmladší generace podle něj trpí nedostatkem pohybu a obezitou. „Na těch dětech to poznám na první pohled. Určitě je to tím, že dnes mají spoustu lákadel v podobě počítačů, digitálních médií, různých elektronických her. To je drží doma a chybí jim pravidelný pohyb,“ říká.