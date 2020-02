První etapa změn začala již vloni a letos se bude pokračovat. Obyvatelé se ale dočkají novinek i mimo střed města.

„Připravujeme nové náměstí, s další etapou začneme 1. dubna. Vloni jsme udělali u kostela nové chodníky, lavičky, osvětlení, osadili koše. Nyní navážeme další částí chodníků, laviček, osvětlení. Vše bude bezbariérové, což nyní není. Máme stavební povolení a chceme, aby bylo hotovo do začátku letní turistické sezony, která u nás startuje 16. června,“ řekl starosta Filip Smola.

NÁMĚSTÍ KARLA KLOSTERMANNA

Na posledním zasedání zastupitelé schválili záměr nákupu a bezúplatného převodu pozemku pod bývalým Espressem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Starosta pevně věří, že se jim podaří během první poloviny roku pozemek získat do vlastnictví a zbourat konečně objekt, který centrum hyzdí.

Poté by se pustili do vybudování nového náměstíčka, které ponese jméno známého spisovatele Karla Klostermanna. „Bude tam jeho motto, součástí bude i vodní prvek, ke kterému se bude vše stékat, což by mělo zobrazovat spojení české a německé strany. Spolupracuji na všem s architektem Josefem Černým, který zde projektoval mnoho staveb a jeho práce se mi líbí. Zároveň projektuje i další náměstíčko, které vznikne před Javorem. To by se mělo otevírat v září. Myslím, že se těmito úpravami posune naše město zase o kus dál,“ slibuje si od úprav starosta.

KOUPALIŠTĚ I NOVÁ PUMPTRACKOVÁ DRÁHA

Vedení města se však nehodlá věnovat jen náměstí, plánuje i dvě novinky. Díky první by se Železnorudští i návštěvníci mohli dočkat koupaliště. „Máme podanou žádost o dotaci ve výši šest milionů korun na ‚Žabáky‘, což je tady nyní jediné místo ke koupání, spíše nádrž. Přišla nám už akceptace, takže by to bylo super, kdyby se to podařilo. Byl by to posun, protože koupaliště nám zde chybí. Místo se nachází za bývalým hotelem Engadin, nyní Chatou Ořovský. Bývalá nádrž je velkou vodní plochou a my bychom z toho chtěli udělat biotop, čili jakési veřejné koupaliště,“ sdělil Smola.

Další novinka potěší příznivce sportu. Ve spolupráci s Plzeňským krajem by město chtělo vybudovat pumptrackové hřiště. Jde o hřiště pro kola, in-line brusle a koloběžky. Zatím mají jen příslib, že peníze dostanou. Vzniknout by mělo u fotbalového hřiště hned za mostem. „Počítáme, že by mělo být velké necelých tisíc metrů čtverečních. Půjde o asfaltovou trať, která bude umožňovat i konání různých závodů až do úrovně mistrovství Evropy. Hrubý odhad nákladů je 2,5 milionu korun, žádáme o dotaci ve výši devadesáti procent,“ uvedl starosta s tím, že pokud dotace nevyjde, stavět nebudou.