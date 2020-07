Strach, bezmoc, zoufalství. To vše denně zažívala 40letá žena, která se stala obětí stalkera. David B. (22) z Klatovska ji rok a půl denně bombardoval SMS zprávami a maily, dokonce jí do auta dal sledovací zařízení. Případ skončil až u klatovského soudu, kde mladík vyvázl s podmínkou.

Bývalou přítelkyni pronásledoval mladík mimořádně intenzivně. Telefonoval jí, posílal textové zprávy, psal jí e-maily, kontaktoval ji přes WhatsApp. „Bylo zjištěno, že muž použil 252 SIM karet a poslal poškozené přes tři tisíce zpráv,“ popsala již dříve Dana Ladmanová z klatovské policie. Podle obžaloby se David B. snažil ženu donutit ke kontaktu, přičemž jí vyhrožoval, že zašle snímky, na nichž je zachycena při procházce s cizím mužem, její dceři, která se s ní pak nebude chtít stýkat. Dále jí po kamarádce vzkazoval, že má všeho dost a že má jedinou touhu – ublížit jí, a to i za cenu, že si to odsedí. To ale zdaleka nebylo vše, do ženina vozidla nasadil sledovací zařízení, přičemž v celkem 3363 případech si zjistil přesnou polohu automobilu. Dále sledoval pohyb své bývalé přítelkyně v místě bydliště i v místě zaměstnání, přičemž za ní jezdil svým autem. Sledoval ji i při nákupech v obchodech, kde se s ní opakovaně snažil navázat kontakt. A jako by to nestačilo, ještě jí při jedné z vynucených návštěv sebral klíč, s jehož pomocí jí vnikal do bytu, který opakovaně prohledával. Žena opakovaně uvedla, že z něj má strach.

I když ženě udělal po dobu jednoho a půl roku ze života peklo, u klatovského soudu vyvázl s podmínkou. „Za nebezpečné pronásledování a porušování domovní svobody byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, jehož výkon se podmíněně odkládá na zkušební dobu dvou let. Po celou dobu bude pod dohledem probačního úředníka, tedy pod dozorem soudu,“ uvedl soudce Jaromír Veselý, který Davida B. potrestal trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. Verdikt je pravomocný.