Bratranci v červnu 2021 ještě s dalším příbuzným mačetou zaútočili v Horažďovicích na mladíka, který chránil svoji přítelkyni, a způsobili mu sečná zranění, s nimiž musel být převezen do nemocnice. Vše se odehrálo v noci z 20. na 21. června v horažďovickém kempu. Trojice mužů popíjela u stánku a když šla kolem nich mladá žena, dělali na ni sexistické posunky a pokřikovali na ni. Zastal se jí její přítel, který se s trojicí dostal do konfliktu. Trojice si šla si šla pro mačetu a dvojici napadli. Žena se zachránila útěkem, ale jejímu partnerovi vyhrožovali podříznutím a utrpěl řadu sečných zranění v horní polovině těla včetně hlavy. Od soudu odešli s podmínkou.

Dlouho ale dva z nich sekat latinu nevydrželi. Nyní se zpovídali u soudu z vloupání, krádeže a následného prodeje auta. Obžalovaní se v blíže nezjištěné době od 16. do 17. února 2022 vloupali do garáže v Horažďovicích. „Zde odcizili klíče od vozidla Volkswagen Transporter bez SPZ, které stálo zaparkované před domem. S vozidlem pak odjeli do Klatov, kde ho prodali Radkovi J. za dvacet tisíc korun,“ uvedla státní zástupkyně v obžalobě.

U Novákovic se srazila tři auta, pro zraněného muže musel letět vrtulník

Odcizením vozidla a klíčů od něj způsobili majiteli Karlovi P. škodu přesahující 300 tisíc korun a poškozením garáže 1170 korun. Vůz byl následně nalezen a vrácen majiteli.

K činu se oba doznali. „Mrzí mě to. Nevím, proč jsem to udělal. Opravdu mě to mrzí,“ řekl u soudu David G., který doplnil, že se majiteli vozu omluvil a řekl, že jakmile bude mít peníze, tak škodu uhradí nebo si to u něj odpracuje. Přiznání viny a snaha o domluvu s poškozeným měly vliv na výši trestu. Bratrancům hrozilo, že skončí za mřížemi až na pět let. Státní zástupkyně ale nakonec navrhla obecně prospěšné práce. „Doufám, že to pro ně bude dostatečný trest, aby nepáchali další trestnou činnost,“ poznamenala.

Stejně rozhodl i soudce Petr Sperk. „Jsou vinni z přečinu porušování domovní svobody, přečinu krádeže a odsuzují se Štefan Godla a David Godla k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Jsou povinni také uhradit společně škodu ve výši 1170 korun,“ sdělil Sperk s tím, že poškozený Karel P. se se svou žádostí o náhradu škody ve výši 15 tisíc korun odkazuje na řízení ve věcech majetkoprávních.

Všichni se vzdali práva odvolání.

Vánoční strom už je na klatovském náměstí, vjezd komplikovala zaparkovaná auta