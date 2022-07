Do čela zvláštních vlaků se vrací parní lokomotiva zvaná Kafemlejnek. „Po oba dny parní vlak vyjíždí z Bezdružic na dvě trasy. Ta delší vede do Cebivi s odjezdem v 10 hodin. Kratší trasa vede do Kokašic s odjezdy v 12.40, 14.40 a 16.40 hod. Během jízdy cestující čeká zábavný program s muzikou, tanečnicemi a četníky,“ sdělil spolupořadatel Miroslav Klas.