Plamínek z věčného ohně hořícího v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě putuje postupně do Vídně a dále pak je rozvezen do různých koutů Evropy. K nám do republiky Betlémské světlo dovážejí z Rakouska brněnští skauti, a to už od roku 1990. Letos zazářilo světlo i na kolonádě v lázeňském městě.