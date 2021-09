Omezení platí až do odvolání. „Občanům už jsme zprávu dali. Těžba se neprovádí v celé délce, ale v jednotlivých úsecích, kam vždy umisťujeme informační cedule,“ uzavřel starosta.

Podle starosty Klenčí pod Čerchovem Jana Bozděcha museli napadené stromy okamžitě odvážet. „Nechceme, aby se kalamita opět rozšířila. Proto jsme vydali doporučení, aby lidé do této lokality raději vůbec nevstupovali. Ať už jde o místní obyvatele, nebo právě turisty, kteří sem často míří. Při práci harvestoru totiž hrozí těžké úrazy,“ vysvětlil Bozděch. Doplnil, že výjimku mají vlastníci lesů, kteří také plánují těžbu kůrovcového dřeva.

Podle něj už je brouk rozšířený po celém Haltravském hřebeni. „Ideální podmínky pro kůrovce jsou teplo a sucho. Letošní počasí ho trochu zpozdilo, ale teď už zase řádí. Zasažené jsou porosty smrku od Dílů až po Výhledy, tedy včetně hojně navštěvované Baarovy stezky,“ nastínil. Cestě, která je pojmenovaná po místním rodákovi, knězi a spisovateli, by se návštěvníci měli v tomto období vyhnout.

Klenčí pod Čerchovem vlastní zhruba 50 hektarů lesa. O šest až sedm hektarů teď přijde. „Jde o rozsáhlou kalamitu. V červnu jsme měli všechno kůrovcové dřevo z loňska vytěžené, teď začneme nanovo. Loni šlo o pět tisíc kubíků dřeva, letos odhaduji, že to bude o tisícovku méně,“ vyčíslil správce lesů městyse a zároveň jednatel Domažlických městských lesů Jan Benda.

V oblasti, kde se nachází také turisticky oblíbená Baarova stezka, už pracuje harvestor. Městys proto vydal doporučení, aby lidé kvůli nebezpečí do lokality vůbec nevstupovali.

