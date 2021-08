Chvíle slávy si užívaly také dva autobusy Škoda 21 Ab z produkce závodu v Ostrově nad Ohří. Nyní jsou součástí expozice Muzea dopravy ve Strašicích, odkud si je vypůjčil štáb umělců z Norska.

„Musely být upravené tak, aby připomínaly stroje značky Scania. Včetně polepení v barvách dopravního podniku v Oslu, kdy si filmaři pohráli i s detaily, jakými jsou loga dopravce, evidenční čísla, poznávací značky nebo linkové orientace,“ usmívá se za nadšence z muzea Michal Kouba. Natáčení se odehrávalo poblíž pražského Kongresového centra a oběma dopravním prostředkům sekundovala další dopravní technika, maskovaná jako vozy norských majitelů (osobní auta, dodávky, atd.).

Po návratu na základnu se dobrovolníci nechtěli hned s červenomodrým převlekem autobusů loučit. „Napadlo nás využít je na speciálních linkách během strašického posvícení, kdy jsme naplánovali tři denní a jednu noční trasu. Ohlas byl skvělý a až pak jsme začali fólie odstraňovat,“ dodává Kouba.

Autobusů 21 Ab bylo nakonec dokončeno 37, což však bylo za původními očekáváními výrobce. Prototyp vznikl v roce 1995, tříkusová ověřovací série v roce 1996 a sériová výroba probíhala následně do roku 2003. Z 37 dopravních prostředků skončilo nejvíce v Mladé Boleslavi, která odebrala 18 vozů. Přes úvahy o zachování posledního zde provozovaného autobusu pro historické účely se mladoboleslavský DP nakonec do záchrany jednoho z vozidel, která byla spojována s počátky místního městského DP (založen 1997), nepustil. Oproti tomu se podařilo zachovat hned 4 z 16 autobusů provozovaných v Plzni, která byla co do počtu kusů druhým nejvýznamnějším odběratelem „ábíček“. Do součtu 37 vozů nám chybí zmínit ještě dva autobusy ostravského DP, které byly po vyřazení prodány do maďarského Szegedu, a prototyp z Karlových Varů, který je dnes zachován ve sbírkách Technického muzea v Brně.

O víkendu se znovu (letos popáté) otevřou vrata areálu pro veřejnost. V sobotu i v neděli mezi 10. a 17. hodinou, kdy budou k vidění bývalé plzeňské autobusy. Nejen ty, které patří k muzeu, ale i další stroje Karosa a snad i zástupce značky Solaris.