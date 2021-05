O víkendu nabídne letos vůbec poprvé své zázemí návštěvníkům Šumavy největší horský areál Plzeňského kraje Ski&Bike Špičák. Turisté budou zatím moci v souladu s uvolněnými vládními pravidly proti koronaviru vyrazit po otevřených turistických trasách na vrchol Špičáku k rozhledně, která již bude také zpřístupněná.

Rozhledna Špičák a její okolí. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Bude možnost zapůjčit si v půjčovně střediska elektrokola pro výlety do okolí, případně i další vybavení pro letní turistiku na horách. Občerstvení bude otevřeno u rozhledny na vrcholu Špičáku i v dolní části areálu mezi chatami Blaženka a Hanička formou výdejového okénka. Dodržovat bude potřeba obecně vládou stanovená pravidla. Areál samozřejmě nabídne jako již dříve v minulosti možnost dezinfekce rukou na toaletách i parkovištích. „Jde o maximum, co můžeme tento víkend lidem nabídnout, ale už příští týden v sobotu 15. května rozjedeme lanovku a otevřeme bikepark. Kvůli ochraně zdejší přírody máme zatím až do 15. června povolen pouze víkendový provoz, ale potom všem, čím jsme si museli projít, říkám, ještěže alespoň tak,“ uvedl k zahájení letošní sezony, která se kvůli uzávěře veřejných aktivit v ČR rozjede v novém roce poprvé v dějinách areálu až v květnu, ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.