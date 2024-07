Pivní slavnosti v Nepomuku slaví třicet

Kdy: sobota 20. července od 12.00

Kde: Nepomuk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jubilejní třicáté pivní slavnosti se uskuteční v sobotu 20. července na náměstí A. Němejce v Nepomuku na jižním Plzeňsku. Jedná se o tradiční veletrh malých pivovarů s pestrým hudebním programem, který je sestaven z různých hudebních žánrů. První na pódiu vystoupí Heligonky Aleše Rusňáka od 12.00 hodin, následovat budou rockové pecky kapely Anakonda Benda, po které vystoupí v 18.30 hodin rocková kapela Benefit. Závěr hudebního programu bude patřit rock-punkovým kapelám Zakázaný Sen a Los Fotros.

Americké vozy se sjedou do Holýšova

Kdy: do neděle 21. srpna

Kde: Holýšov

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: V areálu festivalu Pekelný ostrov v Holýšově na Plzeňsku se koná 7. ročník akce Hollywood US cars, druhý největší sraz amerických automobilů v České Republice. Kromě stovek vozů, loni jich bylo 691, si návštěvníci užijí také řadu dalších aktivit, americké mariňáky, rodeo nebo cowboy show či soutěže. Děti do 15let mají vstup zdarma v doprovodu dospělé osoby. Vstupenky jsou celovíkendové. Více na www.hollywooduscars.com,

Na Boleváku se bude tančit

Kdy: pátek 19. a sobota 20. července

Kde: Bolevecký rybník, Plzeň

Za kolik: od 590 korun

Proč přijít: 11. ročník západočeského festivalu taneční hudby Bolevák Fest bude plný novinek a opět přinese unikátní spojení letní atmosféry se současnou taneční hudbou u vody Boleveckého rybníku. Fanoušci se mohou těšit na to nejlepší z cz/sk scény. Více na bolevakfestival.cz.

Pod zříceninou je Prasofest

Kdy: pátek 19. a sobota 20. července

Kde: Vlčtejn

Za kolik: 600 korun, na místě 700 korun

Proč přijít: Tradiční festival rockové, metalové, punkové a další rozmanité hudby se znovu uskuteční pod zříceninou hradu Vlčtejn na Plzeňsku. Tentokrát bude dvoudenní, v pátek od 21 hodin zahrají Zvlášňý škola, Staré pušky a S.A.S., v sobotu se začíná už v 11 hodin a v programu jsou například Totální nasazení, Cocotte Minute, SPS, V3Ska nebo Protheus. Parkování a stanování je zdarma, stejně jako sobotní autobusový svoz z Plzně a zpět. Více na prasofest.cz.

Karel Klostermann a zrod Šumavy

Kdy: do konce srpna, úterý až neděle: 10 - 18 hodin

Kde: Národopisné muzeum Plzeňska v Plzni

Proč přijít: U příležitosti stého výročí úmrtí „básníka Šumavy“ Karla Klostermanna (1848–1923) připravili Veronika Faktorová z Ústavu české literatury AV ČR a Michal Hořejší z Filozofické fakulty UK putovní výstavu s titulem Karel Klostermann a zrod Šumavy. Expozice na základě dosud nezohledněných archivních pramenů vypráví příběh autora, který byl součástí nejen expandujícího knižního trhu konce 19. století.

Do Nové Vsi přijede Žákovec

Kdy: neděle 21. července od 15.00

Kde: Nová Ves u Nepomuku

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Nedělní odpoledne na krytém parketu v Nové Vsi u Nepomuku bude opět patřit příznivcům dechovky. Zahraje jim oblíbená dvojice Václav Žákovec a Anna Volínová.